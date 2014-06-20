«Ранние мученичества»

Программа Марины Лобановой

«Книжное обозрение»

Гость: Константин Андреевич Махлак

Тема: книга «Ранние мученичества. Переводы, комментарии, исследования», серия «Via Sacra», издательство «Гуманитарная Академия», 2017 г.

Эфир: 12 марта 2017 г., 16:00

АНОНС

В аннотации к книге говорится: «Подготовленная к изданию доцентом СПбГУ А.Д.Пантелеевым книга, призванная восполнить пробел в источниковой базе отечественных исследований по раннему христианству, предлагает собой собрание дошедших до нас аутентичных агиографических текстов, рассказывающих о гонениях на христиан с сер. II до нач. IV в. и о подвигах первых христианских святых».

Авторы программы «Книжное обозрение», поддерживая мысль протоиерея Александра Рябкова о том, что Великим постом полезно читать серьезные книги, рекомендуют поинтересоваться недавно вышедшей из печати книгой, представляющей собой хорошо откомментированный сборник из нескольких раннехристианских текстов. Тема христианского мученичества присутствует в церковном календаре практически ежедневно в именах древних святых. Особенно актуальна она в качестве темы для размышления в год 100-летия начала эпохи мученичества в Русской Церкви.

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