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«Пою Богу моему, дондеже есмь. Протоиерей Петр Турчанинов»

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«Календарь памятных дат»

АНОНС

Четверг, 16 марта, 14.30

 

В Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище близ церкви стоит памятник с надписью: «Протоиерей Петр Иванович ТУРЧАНИНОВ. Скончался 4 марта 1856 года». За этой лаконичной надписью скрыта жизнь одного из лучших русских церковных композиторов.

 

 

Долгая и многотрудная жизнь протоиерея Петра Турчанинова с юности была связана с Петербургом; его имя до сих пор поминают и в Придворной певческой капелле, и в Троице-Сергиевой пустыни. А в современном православном певческом обиходе песнопения, созданные Турчаниновым, занимают особое место:  «Тебе, одеющагося светом яко ризою», «Да молчит всякая плоть», задостойники «Странствия Владычня», «Не рыдай Мене, Мати», а также и задостойники прочих праздников остаются непревзойденными. Сюда же можно отнести и известные всем православным песнопения Великой Субботы «Благообразный Иосиф» и «Воскресни, Боже».

 

Сохранился портрет Турчанинова с его собственноручной надписью: «Пою Богу моему, дондеже есмь. Протоиерей Петр Турчанинов». Эти слова из 145 псалма были девизом деятельности всей жизни отца Петра.

 

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