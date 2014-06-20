Первая Мировая. 1916

С 12 декабря 2016 г. в эфире радио «Град Петров» выходит серия передач – продолжение цикла программ Кирилла Михайловича Александрова «Первая Мировая». В новых передачах рассказывается о боевых действиях на фронтах и о жизни в тылу в 1916 году. Каждому месяцу посвящена отдельная программа.

1916 год – последний год существования царской России, который принес и последние победы Русской Императорской армии. По выражению военного историка Антона Антоновича Керсновского, «русская карета скорой помощи опять понеслась на спасение очередного союзника».

Программы проиллюстрированы дореволюционными записями военных маршей разных стран – участниц боевых действий с обеих сторон.

Слушайте с понедельника по четверг в рубрике «Уроки истории».

В цикле «Первая мировая. 1916» выйдет 12 передач.