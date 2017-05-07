Памяти Никиты Струве

Год назад, 7 мая 2016 г., скончался Никита Алексеевич Струве.

Выдающийся деятель русского Зарубежья, издатель, славист, исследователь проблем русской эмиграции, культуры России. Никита Алексеевич — внук известного философа, экономиста и политического деятеля начала ХХ века Петра Бернгардовича Струве. Супруга Никиты Алексеевича – Мария Александровна Ельчанинова – дочь выдающегося русского пастыря – отца Александра Ельчанинова. Никита Алексеевич Струве окончил Сорбонну, преподавал там русский язык. Почти полвека возглавлял известнейшее в Европе парижское издательство «YMCA-Press», книги которого, доставлявшиеся в СССР сквозь железный занавес, оказали заметное влияние на взгляды советской интеллигенции. Именно в издательстве «YMCA-Press» в середине 1970-х годов впервые на западе Струве опубликовал романы Солженицына «Август Четырнадцатого» и «Архипелаг ГУЛАГ». Никита Алексеевич общался с лучшими представителями русской эмиграции, в числе которых Иван Шмелев, Николай Бердяев. Он также выпустил антологию русской поэзии золотого и серебряного века с собственными переводами на французский язык стихотворений Пушкина, Лермонтова, Ахматовой и других. Несколько десятков лет Н.А.Струве возглавлял старейший журнал русского Зарубежья (основан в 1925 г.) «Вестник Русского Христианского Движения («Вестник РХД»), который сегодня тиражируется и распространяется в России.

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7 мая 2017 г., воскресенье

16:00 «Книжное обозрение». Представители «Вестника РХД» в Санкт-Петербурге Александр и Светлана Буровы рассказывают о первом после кончины Н.А. Струве номере «Вестника». Номер посвящен памяти своего многолетнего ответственного редактора Н.А.Струве.

20:30 «Семья». В программе Людмилы Зотовой принимают участие супруги Струве – Никита Алексеевич и Мария Александровна, урожденная Ельчанинова.

21:20 «Вестники свободы». Александр Крупинин читает статью Н.А.Струве «Брак как пророческое служение».

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ТОЖЕ БЫЛ ПРИНЦИПИАЛЕН ДО КОНЦА

Н.А. Струве: Были у нас большие удачи. Во-первых, первой удачей стало то, что «Вестник РСХД» распространялся в России. Его любила молодежь вокруг отца Александра Меня. И через эту молодежь с журналом ознакомился Александр Исаевич Солженицын. Он его очень оценил, стал его сотрудником, когда его выслали в Цюрих, и потом он обосновался в Америке. Он его очень ценил как раз за момент свободы в Церкви. В Церкви или в религиозных вопросах. Вторым главным сотрудником и ценителем журнала был мой большой друг – отец Александр Шмеман. Мы на этот счет очень много с ним переписывались, он творчески участвовал в жизни журнала.

ИНТЕРВЬЮ С НИКИТОЙ СТРУВЕ К 80-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО ИЗДАТЕЛЯ

Н.А.Струве: Я не знаю, связано ли это с менталитетом, но русская литература дала очень многое, даже в советское время. Она по-своему просветила мир. Я любил спрашивать Сергея Сергеевича Аверинцева, с которым мы дружили, почему сейчас мало гениальных писателей, и он отвечал уклончиво: «Земля отдыхает». Это применимо и к Франции. Я не могу сейчас назвать ни одного крупного имени уже даже доживающих поэтов. Двух поэтов я мог бы выделить, но они творили между 1980-90 годами. Не то, что бы очень большие поэты, но вполне достойные. И с прозой то же. И во Франции, и в России. Когда земля перестанет «отдыхать»? Я не провидец… Может быть, это конец европейской культуры, которой приходит на смену заграничная. Я не могу уследить, но, по-моему, Нобелевские премии дают только «заморским» писателям. Возможно, что какое-то слово скажут и другие цивилизации, другие страны. Европа отдыхает, но тут вопрос: не слабеет ли Европа?

НИКИТА СТРУВЕ – ЭТО ТО, КАКИМ БЫ МОГ БЫТЬ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Программа Марины Михайловой «Культурная реакция» памяти Никиты Алексеевича Струве.

ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ «НЕДЕЛЯ»

Александр Крупинин: Еще я должен сообщить грустную весть: вчера в Париже скончался Никита Алексеевич Струве, директор издательства «ИМКА-Пресс», известная личность в православном мире.

Протоиерей Владимир Сорокин: Я с ним однажды имел встречу. Я направлялся в Женеву на конференцию, а через Париж надо было ехать. Я открою даже один секрет: мы все старались попасть через Париж, потому что Париж снабжал нас литературой – той, которой здесь не достать. Я набирал за пояс, потому что сумки просматривали. Я зашел в магазин русской книги и там я его встретил. И Струве сказал: дайте ему книжек, какие он хочет. А я бы всё забрал! Но невозможно – только то, что за поясом можно вывезти. А ведь даже Библии отбирали. И даже несмотря на то, что ты священник – Библию нельзя было привезти из-за границы. И Никиту Алексеевича я вспоминаю с благодарностью. И он, конечно, великий человек был. Ученый человек.

ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ «НЕДЕЛЯ»

Александр Крупинин: Отец Василий, по поводу кончины Никиты Алексеевича Струве. Мы на прошлой передаче с отцом Владимиром Сорокиным касались этой темы, ему довелось лично встречаться с Н.А.Струве.

Священник Василий Селиверстов: Я, к сожалению, не могу сказать, что был знаком с ним, хотя я видел Никиту Алексеевича, когда он приезжал в Санкт-Петербург. Но мне кажется очень важным сказать несколько слов о том, что он делал, об издательстве «ИМКА-Пресс», которое он возглавлял. Без преувеличения – это важнейшая веха в возвращении Православия в Россию. Новое рождение Православной Церкви в России происходило во многом благодаря деятельности «ИМКА-Пресс». Очень много изданий, выходя в «тамиздате», переправлялись сюда разными путями. К нам приходила серьезная православная литература – книги, периодика, молитвословы. Эта издательская деятельность, которой с определенного момента стал руководить Н.А. Струве, много сделала для того, чтобы мы узнали очень многие имена. И Солженицын вышел там. Те имена, которые перечислены в сегодняшнем дайджесте – и отец Александр Шмеман, и протопресвитер Николай Афанасьев, и Бердяев, и отец Сергий Булгаков это, безусловно, важнейшие имена, которые люди сохранили, находясь, по сути, в изгнании, и не просто сохранили, а принесли, в итоге, сюда, в Россию, вернули нам всё это богатство нашего Праволсавия. Очень многое, что было немыслимо даже в условиях Синодальной Церкви, и вот они там, находясь в изгнании, по сути, в чуждой среде, проявили то живое интеллектуальное богатство нашей веры, которое сегодня питает активную, ищущую, думающую часть Церкви. И Никита Алексеевич – один из тех людей, которые этому немало способствовали. Вечная память! Это поколение уже сегодня уходит, он из последних людей, кто в эмиграции сохранял, развивал, приумножал веру, открывал какие-то имена, занимался очень серьезной издательской деятельностью.

«ДНЕВНИКИ» ПРОТОПРЕСВИТЕРА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

Программа протоиерея Александра Степанова «Экклесия» с участием Сергея Александровича Шмемана.

С.А.Шмеман: Относительно публикации, конечно, оставался вопрос. Но многих звали, конечно, читать, и все нас убеждали, что мы, в общем, даже и не в праве это не напечатать. И первой моя мать перевела эти тексты на английский язык, но это было очень сокращенно, мы не могли более четырехсот страниц. Но она перевела, и мы издали. И был большой отклик, и особенно, – как это ни странно звучит, – от неправославного духовенства. Я это старался объяснить, эти отклики, понятно, что это, в общем, были священники, пасторы, у которых было много личных проблем, и вот в этом православном священнике они находили возможность понимать, что они вправе ставить такие вопросы, и иметь такие реакции, и жить в таком мире. Они в этом находили какие-то ответы на свои вопросы и поддержку. Но и, конечно, и многие другие читали. И тогда Никита Алексеевич Струве нас в конце концов убедил, что нужно для России напечатать. Он провел огромную работу, они все отредактировали и напечатали, и сейчас мы готовим французское издание, оно, надеемся, выйдет в декабре. Сейчас две переводчицы работают, и опять-таки Струве над этим работает, так что понемножку работа идет. Но, конечно, самое главное издание – это то, которое пришло в Россию, и я думаю, для него это было бы тоже самое важное издание. Вы, наверное, читали в предисловии к книге «Евхаристия», где он пишет, как для него была важна Россия и общение с ней. Так что ему было бы очень важно знать, что здесь это читается. Я думаю, что он не был бы и особенно удивлен и критике этих «Дневников», он понял бы, что идут здесь тоже какие-то процессы, и здесь тоже люди думают и так, и иначе, но главное, что, в общем, эти вопросы теперь и здесь известны, и что и здесь смогут увидеть, как и чем жил, как Вы говорите, абсолютно современный человек, который не колебался в своей вере, в своем Православии и мог все это нести на Западе, в стране, где православных сравнительно мало, где их меньшинство, но что это и там было так же нужно и так же важно.

…ХРИСТИАНСТВО ПОТЕРЯЛО РАДОСТЬ

М. Михайлова: «Дневники» Шмемана – это книга совершенно неожиданная и прекрасная именно в силу своей подлинности. Никита Алексеевич Струве, издатель «Дневников», говорит о том, что эта книга возымела на него освобождающее действие, – при том, что он был другом отца Александра Шмемана много лет, очень хорошо его знал. Он говорит, что для него это был урок подлинности, подлинной жизни, жизни «жительствующей», как отец Александр Шмеман любил говорить, урок испытания подлинности всех вещей. И когда обсуждались «Дневники», то, помнится, отец Георгий Митрофанов говорил примерно об этом же, он говорил, что «Дневники» Шмемана – это тест на жизненность и жизнеспособность. … Тот же Никита Алексеевич Струве говорил о том, что если говорить о таких сквозных темах «Дневников», которые повторяются, как музыкальная тема в симфонии, то это будет красота и правда в ее трех проявлениях: вот красота и правда в природе, в культуре и в Церкви. Струве считает, что это три основных глубинных интуиции Шмемана: раскрыть эту подлинность и красоту творения на трех уровнях. Как мне кажется, это тема воистину литургическая и евхаристическая.

СЛОВАРЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, БОГОСЛОВОВ, ДЕЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ

Антуан Нивьер: Во Франции стали интересоваться русской эмиграцией. А раньше в наших университетских кругах, кроме двух-трех известных коллег, как, например, Никита Алексеевич Струве, мало кто интересовался и писал об этом. Потом вдруг стало больше внимания, что совпадало с моими давними интересами. И я заметил, что об истории русской эмиграции пишут книги в разных аспектах: военном, политическом, художественном. Выходило множество словарей деятелей эмиграции вообще или в частности, в каких-то определенных аспектах. А один из важных аспектов русской эмиграции – это Церковь, церковная жизнь.

МОНАШЕСТВО ВСЕГДА БЫЛО ПРИМЕРОМ ДЛЯ МИРЯН, ВСЕГДА БЫЛО ТЕМ, НА ЧТО ЛЮДИ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ И ЧЕМУ РАДОВАЛИСЬ

Монах Диодор (Ларионов): Мы приехали в Хрисоподаритиссу, монастырь в горах. Там был отец Никодим. Так мы с ним в первый раз встретились. Меня очень удивило, что он такой скромный, простой. Обычно все архимандриты важные. А он даже не похож на архимандрита. Просто видно, что он старее, по сравнению с другими братьями, седоватый такой человек. Все молодые, а он выделялся только из-за возраста. Мне запомнилось с первой встречи, что он очень интересовался Россией, как мы в России живем. Про новомучеников, про русскую Церковь спрашивал. И мы ему все рассказывали. Он говорил: «Мы в Греции всегда так интересовались, но мало чего знали, когда там был Советский Союз. Мы знали только одну книжку Струве, которые написал о Православии в СССР. Она была на французском, мы ее на греческий перевели. И только по этой книжке мы знали про Россию. А больше ничего не знали. Расскажите, расскажите!» У него был просто неутолимый интерес к тому, что есть в России. Мы рассказывали, потом сами у него о чем-нибудь спрашивали. И так сдружились.

БЕСЕДА ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ С Е.Ю.БОБРИНСКОЙ

Е.Ю.Бобринская: Я очень Вам благодарна за такую возможность поделиться с вами воспоминаниями о той организации, в которой я была не очень долгие годы, потому что вышла довольно рано замуж, потом уже не могла участвовать активно, но все же самые мои молодые годы, формирование моего внутреннего духовного мира как раз прошли под эгидой Русского Студенческого Христианского Движения. В этой организации я встретила людей, которые направили мой дальнейший жизненный путь. … Конечно, «Вестник РСХД» – это замечательный журнал. И я ничего не сказала о «Помощи верующим», которая была организована в 1961 году Кириллом Александровичем Ельчаниновым и много-много помогала России. Но «Вестник» это уже самостоятельное издание, а «Помощь верующим», так раньше она называлась, теперь переменила свое имя и называется ACER-RUSSIE. «Вестник РСХД» продолжает редактировать Никита Струве, этот журнал выходит на двух языках, по-русски и по-французски.

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РХД» № 195

«Книжное обозрение»

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РХД» № 196

«Книжное обозрение»