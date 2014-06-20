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Опыт построения исповеди

АНОНС

В эфире ежедневно в 13.00 с 8 марта 2017 г.

Как настроить себя на настоящую исповедь? Как научиться видеть себя без прикрас? Книга «Опыт построения исповеди» – настоящая «азбука» для тех, кто хотел бы видеть в исповеди не «пропуск» на участие в Св. Евхаристии, а возможность начала новой жизни, жизни по заповедям и по любви Христовой.

По просьбам наших слушателей мы повторяем цикл передач по книге замечательного духовного наставника архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Читает Георгий Корольчук.

 

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