«Мы, сегодняшние, Пушкина плохо знаем, он же нас видит насквозь…»

Александр Сергеевич Пушкин. «Евгений Онегин»

Читает и комментирует Валентин Непомнящий

С 6 февраля 2017 г., 17:10

Ежедневно, с понедельника по четверг

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«Для русской литературы пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» – примерно то же, что Псалтирь для богослужения».

Это одно из самых неожиданных, парадоксальных и глубоких суждений о «Евгении Онегине» принадлежит известному исследователю творчества Пушкина Валентину Семеновичу Непомнящему. По мнению Валентина Непомнящего, пушкинский роман поистине универсален; он обращен ко всем нам, написан про нас, помогает понять самих себя…

В справедливости этого утверждения можно убедиться, прослушав произведенную в Московском драматическом театре «Камерная сцена» аудиозапись цикла вечеров под названием «Пушкин. «Евгений Онегин». Читает и рассказывает Валентин Непомнящий».

Валентин Семенович Непомнящий – доктор филологических наук, известный пушкинист, писатель, литературовед, заведующий сектором и председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы РАН (ИМЛИ), лауреат Государственной премии в области литературы и искусства.