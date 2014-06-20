Музыка для Благовещения

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«Антология христианской музыкальной культуры»

Кантиги короля Альфонсо Мудрого во славу Девы Марии

Программу ведет Ольга Суровегина

6 апреля 2017 г., четверг, 21.40 (повторение 7 апреля 2017 г., пятница, 15.10)

«…А еще повелеваем, чтобы все книги Cantares de loor de Santa Maria, пребывали в церкви, где будет погребено Наше тело, и чтобы из них пели на все праздники Пресвятой Богородицы».

Так было сказано в завещании короля Альфонсо Х Мудрого, который правил Испанией в XIII веке. Это был удивительный король, король-философ, поэт и созерцатель, о котором недаром говорили: «Он так долго смотрел в небо, что чуть не потерял корону». Однако, Альфонсо Х вошел в историю Испании как один из самых успешных правителей; при этом он, действительно, был одаренным, универсально образованным человеком и прославился как законодатель, философ, историк, астроном и химик, музыкант и поэт.

Но главным трудом своей жизни испанский король считал «Cantigas de Santa Maria» — «Песнопения Пресвятой Богородице», огромное собрание, включающее в себя 401 песнопение во славу Божией Матери. Гимны короля Альфонсо отличаются глубиной богословской мысли, непосредственностью повествований о чудесах, изяществом и многообразием хвалебных стихов и виртуозностью поэтической формы. Они по праву получили мировую известность – историки музыки считают, что даже если бы не сохранилось никаких иных свидетельств о ранней испанской музыке, кроме «Cantigas» Альфонсо Мудрого, этого было бы достаточно, чтобы представить место Испании в культуре средневековой Европы.

В один из главных праздников, посвященных Пресвятой Богородицы, в нашем эфире прозвучат эти удивительные песнопения во славу Девы Марии, пришедшие к нам из глубины веков.