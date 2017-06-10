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«Монахиня из разведки»

АНОНС

“…Ночью двое из наших подползли к немецкому окопу, бросили гранату, прыгнули туда и вытащили ошалевшего от неожиданности немца. Мне было поручено обеспечивать отход группы”. Так просто, буднично вспоминала монахиня Адриана (в миру – Наталия Малышева) о своих военных заданиях.

Она ушла добровольцем на фронт и прошла всю войну разведчицей в штабе маршала К.Рокоссовского. Ее высоко ценил авиаконструктор С.Королев, ее портрет писал художник А.Шилов. Майор в отставке, она встретила Христа и приняла монашеский постриг с именем Адриана.

Монахиня Адриана скончалась 4 февраля 2012 года, оставив нам воспоминания о своем непростом жизненном пути, о жизни, посвященной людям и Богу.

Передачи по книге Анны Даниловой «Монахиня из разведки» на волнах радио «Град Петров» слушайте с 20 июня 2017 г. в 14. 00. Читает Ольга Волынкина.

 

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