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«Крещенные крестами»

Крещеные крестами

АНОНС

Книга петербургского театрального художника, академика Академии Художеств, главного художника БДТ им. Товстоногова, Эдуарда Кочергина, «Крещенные крестами» переносит нас в суровые годы войны, массовых репрессий, голода, увиденных и пережитых глазами ребенка. Автор, сын репрессированных родителей, прошел школу детприемников НКВД, детской колонии, побегов, шестилетних скитаний по разоренной войной стране. Эта книга о том, как четырехлетний ребенок, оторванный от матери, сумел сохранить чувство собственного достоинства, умение зорко различать добро и зло, с доброй иронией смотреть на жесткий и часто страшный окружающий мир.

В 2010 году книга получила престижную премию «Бестселлер года».

На радио «Град Петров» книгу Э.Кочергина «Крещенные крестами» прочитал Чеслав Сыманович.

С 26 сентября в 14-00 ежедневно в нашем эфире.

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