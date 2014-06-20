«Крещенные крестами»

АНОНС

С 16 марта, ежедневно, в 14:00

Книга петербургского театрального художника, академика Академии Художеств, главного художника БДТ им. Товстоногова, Эдуарда Кочергина, «Крещенные крестами» переносит нас в суровые годы войны, массовых репрессий, голода, увиденных и пережитых глазами ребенка. Автор, сын репрессированных родителей, прошел школу детприемников НКВД, детской колонии, побегов, шестилетних скитаний по разоренной войной стране. Эта книга о том, как четырехлетний ребенок, оторванный от матери, сумел сохранить чувство собственного достоинства, умение зорко различать добро и зло, с доброй иронией смотреть на жесткий и часто страшный окружающий мир.

В 2010 году книга получила престижную премию «Бестселлер года».

На радио «Град Петров» книгу Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами» прочитал Чеслав Сымонович.

Редактор цикла программ — протоиерей Александр Степанов.

Чеслав Сымонович, протоиерей Александр Степанов, Эдуард Кочергин

в студии радио «Град Петров»