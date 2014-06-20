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Как оплачивается больничный лист по уходу за ребенком?

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АНОНС

Программа Александра Ратникова

«Обратная связь»

Прямой эфир: 12 января 2017 г, 12:15

 

Кто может рассчитывать на оплату больничного, от чего зависит размер пособия? Какие правила действуют сегодня для расчета оплаты листков временной нетрудоспобности? Как сейчас оплачиваются «больничные» по уходу за ребенком? Есть ли ограничения?

На эти и другие вопросы радиослушатели получат ответы в программе Александра Ратникова «Давайте разберемся», которая выйдет в эфир 12 января 2017 года в 19:15.

Гость студии Радио «Град Петров», Алена Александровна Михеева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в прямом эфире расскажет о выплатах по больничным листам и получении пособий в связи с материнством.

Если у вас есть вопросы, задайте их:

+7 (812) 328-29-32 (телефон редакции, телефон прямого эфира)

+7 (812) 321-99-08 (запись Вашего звонка на автоответчик)

Е-mail: office@grad-petrov.ru

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