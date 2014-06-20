Как инвалиду получить средства реабилитации?

АНОНС ПРЯМОГО ЭФИРА

Программа Александра Ратникова

«Давайте разберемся»

Прямой эфир 19 января 2017 г., 19:15

Выпуск передачи посвящен обеспечению льготной категории граждан средствами реабилитации.

Кого и какими техническими средствами реабилитации (ТСР) обеспечивает Фонд социального страхования? Как получить ТСР? Куда обращаться? Какие документы нужно предоставить? Можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенные коляски, подгузники и другие технические средства реабилитации? Каков предельный размер компенсации? Кем и как он определяется? Каковы сроки получения компенсации? Какие документы должен представить инвалид? В каком случае инвалид может получить отказ в выплате компенсации? Если средство реабилитации пришло в негодность, куда обращаться?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит Юлия Пашичева, заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

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