«История – это рама, а портрет пишем мы сами»

АНОНС

24 февраля 2017 г., 19:10

Беседу с филологом, известным писателем наших дней, автором книг «Лавр», «Авиатор», получивших награду «Большая книга», Евгением Водолазкиным слушайте 24 февраля, в пятницу, после 19 часов. Запись сделана в студии радио «Град Петров» совместно с журналистами газеты «Деловой Петербург».

Евгений Водолазкин:

Меня всякий раз царапает, когда говорят «Октябрьская революция». Терминологически, это – путч. Это переворот.

Я не принадлежу к тем, кто считает, что правда была и там, и там. Будь то февральский переворот, будь то октябрьский переворот – это противозаконно.

Беда в том, что все сели на один поезд, который, якобы, шел в светлое будущее, а он заехал прямиком в 30-е годы.

Между кодексом строителя коммунизма и Десятью заповедями ничего общего нет, потому что они фундаментально находятся на разных позициях: в заповедях – жизнь с Богом и для Бога, а в кодексе – жизнь без Бога и против Бога.

АУДИО