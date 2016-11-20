Программа Марины Михайловой
«Жили-были дети»
Домашнее задание
20 ноября 2016 г., 20:00
Воскресенье, 20:00. Среда, 16:10
АНОНС
Программа «Жили-были дети» теперь выходит в новом составе.
Теперь в ней принимают участие семиклассник Коля Иванов и четвероклассник Гриша Зайцев.
Очередная передача выйдет в эфир 20 ноября. Тема передачи актуальна для любого школьника: домашнее задание.
Как сделать домашнее задание так, чтобы сохранить мир в семье, в себе и чтобы еще осталось свободное время? Зачем вообще нужны эти задания, если ты и так все хорошо усваиваешь на уроках? Участники передачи делятся свои опытом и дают ценные советы.
В следующих передачах ребята хотят обсудить Библейскую историю и историю России.
А также школьные проблемы, некоторые книги и фильмы.
Программа выходит в эфир для всех школьников, их родителей и родственников каждое воскресенье в 20.00 (повтор по средам в 16.10).
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