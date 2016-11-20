Домашнее задание

Программа Марины Михайловой

«Жили-были дети»

Домашнее задание

20 ноября 2016 г., 20:00

Воскресенье, 20:00. Среда, 16:10

АНОНС

Программа «Жили-были дети» теперь выходит в новом составе.

Теперь в ней принимают участие семиклассник Коля Иванов и четвероклассник Гриша Зайцев.

Очередная передача выйдет в эфир 20 ноября. Тема передачи актуальна для любого школьника: домашнее задание.

Как сделать домашнее задание так, чтобы сохранить мир в семье, в себе и чтобы еще осталось свободное время? Зачем вообще нужны эти задания, если ты и так все хорошо усваиваешь на уроках? Участники передачи делятся свои опытом и дают ценные советы.

В следующих передачах ребята хотят обсудить Библейскую историю и историю России.

А также школьные проблемы, некоторые книги и фильмы.

Программа выходит в эфир для всех школьников, их родителей и родственников каждое воскресенье в 20.00 (повтор по средам в 16.10).