«Дом Ипатьева простоял ровно 100 лет»

Программа Марины Лобановой

«Встреча»

Гость: Алексей Леонидович Казаков, историк, литературовед, инициатор и главный редактор книги-альбома, посвященного истории знаменитого Ипатьевского дома

АНОНС

Слушайте 8 и 15 июля 2017 г., в субботу, в 21:00

Недавно в Петербурге состоялась презентация книги-альбома «Дом Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях. 1877-1977 гг.».

Автор книги – известный екатеринбургский краевед Виталий Васильевич Шитов, автор предисловия – доктор исторических наук Людмила Анатольевна Лыкова.

В книге, вышедшей к 400-летию Дома Романовых, впервые воссоздана полная история дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Издание содержит более 1000 качественных фотокопий архивных рукописей и фотодокументов из государственных и частных собраний.