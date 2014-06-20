Библейские стихи Анны Ахматовой

«Перечитывая заново»

Библейские стихи Анны Ахматовой

Программу ведёт Марина Михайлова

АНОНС

Вторник, 14 марта, 10.30 (передача 1)

«…Анна Ахматова была человеком, искренним перед Богом. И в правде, и в неправде своей она стояла перед очами Божьими. И ее правдивость перед Всевышним – это одно из ее удивительных свойств. Это ее мужество, можно сказать. «Библейские стихи» Ахматовой, цикл, который появляется в начале 20-х годов, времени великих испытаний в ее судьбе, это прямое обращение к библейскому тексту. Библия была одна из главных книг в жизни Ахматовой. Знавшие ее неизменно упоминают, что в ее комнате присутствовали всегда Пушкин, Данте, Шекспир и Библия. Это были четыре книги, которые она всегда держала рядом и никогда с ними не расставалась, и постоянно их перечитывала.

И опыт Ахматовой, опыт внимательного чтения библейского текста для нас может оказаться вдохновляющим. Она читает Библию не по обязательству; она действительно видит в Библии живую, открытую, очень искреннюю книгу Богочеловеческую. И Господь говорит с нами, и человек свидетельствует о себе. Если бы мы могли читать Библию с такой мудростью, с такой точностью и с таким поэтическим вдохновением, как это делала Ахматова…»