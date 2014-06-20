«Без семьи»

АНОНС

Гектор Мало

«Без семьи»

Читает Наталья Раснюк

В рубрике «Детям» с 3 октября 2016 г. — ежедневно в 20:10

«Без семьи» Гектора Мало — это классическое произведение французской детской литературы XIX века. В дореволюционной России вышло восемь изданий этого романа, а во французских школах дети изучают по этой книге родной язык. Его необыкновенная популярность объясняется и умением Гектора Мало выстроить сложный, захватывающий сюжет, и точными яркими зарисовками картин жизни Франции позапрошлого века, и необычайно здоровой нравственной позицией автора, умеющего обратить сердце читателя к «разумному, доброму, вечному». Один из главных посылов этой книги — не сдаваться, не опускать руки, какие бы беды и трудности не встали на твоем пути. И не переставать быть человеком, готовым помочь, проявить верность и милосердие в самый сложный момент собственной жизни. Если вы и ваши дети давно стали друзьями неунывающей Полианне, маленькому лорду Фаунтлерою, Дикену и Мери из Волшебного сада, настало время познакомиться с героями Гектора Мало: маленьким Реми и его талантливым другом Маттиа. Об их захватывающих приключениях для вас прочитает Наталья Раснюк.

Передачи по книге Гектора Мало «Без семьи» вы можете услышать на радио «Град Петров» с 3 октября в 20.10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).