АНОНС: «Смерть Ивана Ильича»

АНОНС

Воскресенье, 2 апреля 2017 г., 14.00

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Повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича» читает народный артист России Георгий Корольчук.

«Все мало, все мелко, все слабо и бледно в сравнении с этими семьюдесятью страницами» – так писал знаменитый русский критик.

«Каждый врач любой специальности должен внимательнейшим образом прочитать этот рассказ, сильнее которого нет в мировой литературе на эту тему…» – советовал знаменитый русский врач.

Это лишь два примера отклика русского общества на появившуюся в 1886 году повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича», которая с тех пор не перестает поражать своих читателей.

Жизнь, болезнь, страдание, умирание; смерть, ее ужас и ее сокровенный смысл – эти темы Толстой раскрывает с предельной откровенностью, из-за чего его даже упрекали в натурализме и бесчеловечности; однако, несмотря на действительно беспощадно честное описание истории последних дней жизни безнадежно больного человека, в повести царит глубокое сострадание к герою, которое в конце концов рассеивает мрак, царящий вокруг него…

Повесть «Смерть Ивана Ильича» признана одной из вершин мировой литературы и величайшим свершением Толстого в области малой литературной формы.

Кадр из фильма