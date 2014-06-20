АНОНС

Программа протоиерея Александра Дягилева и Екатерины Степановой

«Азбука Православия, или Духовный алфавит»

С 11 октября 2016 г., ежедневно, 13:30

Протоиерей Александр Дягилев и Екатерина Степанова продолжают знакомить нас со значением различных слов от А до Я, терминов, понятий, которые встречаются нам в церковной жизни, в молитвах, в богослужении, в церковном обиходе.

В новых программах, которых стало в два раза больше, прозвучат такие слова, как «Блаженства», «Викарий», «Грех», «Милосердие», «Обновление», «Тарель», «Хлеб», «Ярмо», «Якорь» и еще очень много других важных слов.

Кроме того, сквозь все передачи красной нитью проходит тема библейской географии, благодаря которой мы вспоминаем Евангельские события, места, где они проходили, разбираем отдельные фрагменты из Священного Писания, так или иначе связанные с географическими точками, пытаемся представить, как это было, чтобы до нас полнее дошел смысл описанного.

По мнению авторов, важно научиться не формально читать Священные тексты, механически повторять заученные молитвы, отстаивать богослужения, а побудить себя к изучению и пониманию смысла, формулированию вопросов и поиску ответов на них: в том же Священном Писании, в словарях, энциклопедиях, в богослужебных книгах, справочниках; задавать вопросы священнослужителям, самому думать и пытаться докопаться до сути. Только тогда наша вера оживает, мы вдохновляемся, и это вдохновение может приблизить нас к Богу. Ведь не случайно Священное Предание и Священное Писание названы богодухновенными, и это слово очень похоже на слово «вдохновение». Господь вдохнул дух, оживил слова, и наша обязанность не дать им увянуть в нашей душе, а помочь расцвести и принести известные плоды. Авторы надеются, что их программы помогут в этом нашим радиослушателям.

Кстати, слово «богодухновенный» также рассматривается в одной из передач.

Темы передач в «Азбуке Православия» выстроены от А до Я.

Мы будем благодарны за ваши письма с пожеланиями, о каких словах вы хотели бы узнать в следующих выпусках «Азбуки…».

См. также:

«Сервис скачиваний»: аудиодиск «Азбука Православия» (выпуск 1)