28 ноября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева

АНОНС

28 ноября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В Санкт-Петербурге состоятся мероприятия, посвященные этой дате. 28 ноября в Пушкинском Доме пройдет мемориальная конференция «Наследие Д. С. Лихачева в ХХI веке».

В нашем эфире выйдет репортаж об этой конференции и программа «Встреча» с воспоминаниями о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве.

Мемориальная конференция «Наследие Д. С. Лихачева в ХХI веке»

Ведущие:

Всеволод Евгеньевич Багно Директор Института русской литературы (Пушкиснкий Дом) РАН

Александр Валерьевич Кобак Директор Фонда имени Д.С. Лихачева

Выступления:

Приветствие вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Кириллова

Водолазкин Евгений Германович. ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Д. С. Лихачев. Заметки о европейском

Зилитинкевич Вера Сергеевна, профессор Манчестерского университета

О некоторых чертах мировоззрения Дмитрия Сергеевича Лихачева

Пиотровский Михаил Борисович, генеральный директор Государственного Эрмитажа

Новая актуальность Декларации прав культуры

Марголис Александр Давидович, председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Академик Д. С. Лихачев и охрана памятников истории и культуры

Нива Жорж, профессор Женевского университета, почетный председатель Международных Женевских встреч

Спасет ли мир красота? Размышления о Д. С. Лихачеве

Панченко Олег Витальевич, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Соловки в судьбе Д. С. Лихачева

Лобакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Петербург Д. С. Лихачева

Федорова Ирина Владимировна, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Архив Д. С. Лихачева как источник для реконструкции общественной жизни страны

Толстой Михаил Никитич, ассоциированный научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН

Д. С. Лихачев и судьба наследия художника М. А. Вербова

Зилитинкевич Сергей Сергеевич

Передача в дар Пушкинскому Дому собрания книг, принадлежавших лингвисту и религиозному философу И. Е. Аничкову



См.также:

Петербургская Топонимическая комиссия, по нашему мнению, является заслуженной преемницей таких людей, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, которые не только говорили о необходимости сохранения, возрождения утраченных исторических ценностей, которые сами по себе представляют из себя людей более чем начитанных, интеллигентных и понимающих, куда страна должна двигаться в области истории, культуры и духовности >>

Годы спустя, уже после смерти Панченко, мне пришлось еще раз присутствовать на заседании Топонимической комиссии. В тот раз безымянной набережной против Пушкинского Дома комиссия отказалась присвоить имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ученикам Лихачева дали понять, что такое наименование вряд ли совпадет со вкусами тех, кто в эту набережную будет «вкладываться». Песен на этот раз уже никто не вспоминал: время стало прагматическим, да и лица присутствующих были совсем другими. Замена Александру Михайловичу была явно неравноценной. С уходом Панченко процесс возвращения исторических названий сошел на нет >>

Ученик великого Лихачева рассказал, что Дмитрий Сергеевич еще во время блокады, дежуря на крыше Пушкинского Дома, мечтал о том, чтобы был устроен парк от Биржевого до Тучкова моста, от набережной до Князь-Владимирского собора. И вот теперь появилась такая возможность – освоить набережную напротив Пушкинского Дома. В программе обсуждается вопрос – как же запланировано освоить эту освобождающуюся территорию напротив Пушкинского Дома? Сегодня, когда на набережной (пока не названной) сносятся советские постройки, уже открылся прекрасный вид от Пушкинского Дома до Князь-Владимирского собора, о котором мечтал академик Лихачев. Гелиан Михайлович Прохоров написал письмо руководителям государства Путину и Медведеву («не к городским же властям обращаться, которые затеяли здесь новое строительство», – говорит Гелиан Михайлович) от имени учеников Д.С.Лихачева: «Мы, ученики Д.С.Лихачева, очень обеспокоены тем, что происходит на набережной Петроградской стороны против Пушкинского Дома – Института русской литературы Российской академии наук. Названия у этой набережной до сих пор нет. Думали назвать ее набережной имени Академика Лихачева, но это было отвергнуто Топонимической комиссией…» >>

Я думаю, двадцать лет назад здесь было хуже, провинциальный город, одно время. Нет худа без добра: благодаря этому некоторые опасности миновали, потому что город был немножко в тени. Но здесь фигуры, и не только в XIX веке. Например, Дмитрий Лихачев – я имел честь быть с ним знаком и общаться, и принимать в Ницце. Нет, россияне имеют полное право гордиться этим городом, творением Петра. И в Петербурге особенно понимаешь, насколько мы, французы, связаны с Россией >>

Академик Д.С. Лихачев. ВОСПОМИНАНИЯ. 1932 г. Голод захлестнул деревни и города. Открылись торгсины. В них относили все золото, которое только можно было найти в обычной городской семье: часы, сережки, броши, обручальные кольца, серебряные ризы с икон. В торгсинах не принимали только мелкие драгоценные камни: их должны были возвращать. Помню, как мать жаловалась: оценщик выковыривал рубины, изумруды, мелкие бриллианты и небрежно смахивал их в рядом стоящий ящик. Подозревали (да, наверное, так оно и было), что немало камней оценщики присваивали себе. Много было сдано золота и в нашей семье: особенно, когда я лежал в больнице в 1932 г. (осенью) и в 1933 г. (зимой): меня надо было подкармливать после ужасного желудочного кровотечения. Значит, голод был и в городах.

О голоде на селе мы знали по рынкам. Крестьянки (все только женщины) с цеплявшимися за их платья детьми продавали на рынках за бесценок шитые полотенца: самое дорогое, «бабушкино», что смогли захватить с собой, убегая от коллективизации. Беженки!

Я знал, что такое беженцы, по первой мировой войне и по Гражданской. Но это было несравнимо. О тех заботились… Кто-то из наших купил на рынке (уж очень умоляла купить женщина) два вышитых полотенца. С ними вошло в наш дом чужое горе…

Одна за другой приходили беженки наниматься в прислуги. Нанять прислугу было очень легко и дешево. Лишь бы был у женщины паспорт, чтобы прописать. Но паспорта имели немногие.

Так пришла к нам в дом Тамара Михайлова, вынянчившая наших детей, пережившая с нами блокаду и эвакуацию в Казань, вернувшаяся с нами в Ленинград и помогавшая нам до самой своей смерти. Она бежала из села Сычовка Смоленской губернии вслед за отцом, которому удалось наняться дворником в Ленинграде. Тамара была второй няней наших детей. Первая довольно быстро ушла от нас, выйдя замуж. Но я забежал вперед. Вернусь к первой половине 1930-х — к уничтожению крестьян.

Беженцы из деревень с детьми ночевали зимой 1933 г. на лестницах домов. Вскоре дворникам было велено их не пускать, но они приходили поздно, а утром, идя на работу, любой мог обнаруживать следы их ночевок; я видел, что кто-то живет на верхнем этаже лестницы, где была наша квартира. Большое окно, большая площадка, на ней ночевало несколько семей с детьми. Но вот вышел новый приказ: запирать с вечера все лестницы. Чинили парадные двери и ставили замки, проводили звонки к дворникам, запирали ворота во дворы (сразу опустели театры и концертные залы).

Однажды (вероятно, это была зима 1933—1934 гг.) я возвращался из Филармонии. Стоял сильный мороз. Я с площадки трамвая на Большом проспекте Петроградской стороны увидел дом (№ 44), имевший глубокий подъезд. Дверь, запиравшаяся на ночь, была в глубине (да она и сейчас существует — теперь там вывеска «Детский сад»). С внешней стороны подъезда, ближе к улице, стояли крестьянки и держали на поднятых руках какие-то скатерти или одеяла, создавая нечто вроде закутка для детей, лежавших в глубине, защищая их от морозного ветра. .. Этой сцены я не могу забыть до сих пор. Проезжая сейчас мимо этого дома, каждый раз упрекаю себя: почему не вернулся, принес бы хоть немного еды!

Не видеть крестьян в городах было просто невозможно >>

28 ноября 1906 года родился выдающийся ученый, филолог, исследователь древнерусской литературы, один из наиболее почитаемых и авторитетных в нашей стране общественных деятелей академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Его памяти мы посвятили два цикла передач – записи воспоминаний о Д.С.Лихачеве тех, кому посчастливилось работать рядом с ним, а также передачи по страницам его знаменитой книги «Письма о добром и прекрасном».



Д.С. Лихачев на церемонии захоронения останков царской семьи

Санкт-Петербург. 17 июля 1998 г.

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Что такое «петербургская идея»? В программе «Культурная реакция» – Александр Марголис, председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

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