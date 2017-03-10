1917, Февраль, Революция, и… большевики. Как так получилось?

АНОНС

Часть 1 – 26 февраля 2017, 17:00

Часть 2 – 5 марта 2017, 17:00

Предваряя лекцию доктора исторических наук Николая Николаевича Смирнова в нашем лектории 10 марта 2017 г., предлагаем послушать беседу с ним в нашем эфире. Историк непредвзято показывает поступательное движение большевиков к власти.

Как большевикам удалось взять власть в России?

Быстро сломать вековые устои и изменить все традиционные ценности?

Сохранить власть в тяжелейших условиях, когда прежние властители – и революционеры, и самодержавие – эту власть теряли из-за сравнительно небольших кризисов?

Лишенный антипатии к большевикам рассказ об их шествии во власть открывает масштаб трагедии России – факты свидетельствуют о том, что все слои общества были причастны к формированию той безвольной «народной массы», которая в едином порыве пала под ноги победителей и потом долгие десятилетия позволяла им осуществлять все свои эксперименты.

Просто не нашлось никого другого с теми качествами, которые необходимы для властителей – решительность, уверенность в себе, безжалостное движение к цели, использование в своих интересах сильных и бескомпромиссность к слабым.

Как восприняло эту новую политическую силу и новые принципы государственного строительства мировое сообщество, особенно – союзники России в Первой мировой войне?

Об этом подробнее – на встрече 10 марта 2017 г.

Передачи можно послушать на сайте — онлайн или в архиве.

10 марта 2017

Н.Н. Смирнов

Союзники и революция 1917 года

Лекция посвящена анализу взаимоотношений революционной России, ее Временного правительства с союзными державами в период марта-ноября 1917 г. Исследуются проблемы юридического признания новой власти, воздействие союзников на общественно-политическую и финансово-экономическую обстановку в России, продолжение участия России в Первой мировой войне. Лектор – Николай Николаевич Смирнов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России исторического факультета СПбГУ, директор Санкт-Петербургского института истории РАН.